جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان لتهنئة الشعب الفرنسى على انتخاباتهم الناجحة فى 24 أبريل والترحيب باستمرار التعاون الوثيق والعلاقات القوية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما تطرق الجانبان إلى تكثيف الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا فى مسارات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحثات أمريكية فرنسية لتقديم الدعم للجيش الأوكرانى لمواجهة روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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