مباحثات أمريكية فرنسية لتقديم الدعم للجيش الأوكرانى لمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الفرنسى جان إيف لودريان لتهنئة الشعب الفرنسى على انتخاباتهم الناجحة فى 24 أبريل والترحيب باستمرار التعاون الوثيق والعلاقات القوية مع الرئيس إيمانويل ماكرون.

كما تطرق الجانبان إلى تكثيف الدعم لمقدونيا الشمالية وألبانيا فى مسارات انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبى.