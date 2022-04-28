الاتحاد الأوروبى وأمريكا ودول أخرى تقترح إعلانا لـ«مستقبل الإنترنت»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمى: أن الشركاء أكدوا أهمية ضمان مستقبل مفتوح وحر وعالمى وقابل للتشغيل المتبادل والموثوق والآمن لشبكة الانترنت حول العالم، مع ضرورة الالتزام بحماية حقوق الإنسان واحترامها عبر الإنترنت وعبر العالم الرقمى.

وحتى الآن، صادق 60 شريكًا على الإعلان، بما فى ذلك جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها فى الأسابيع المقبلة، والإعلان يتماشى مع الحقوق والمبادئ الراسخة بقوة فى الاتحاد الأوروبى ويبنى على إعلان الحقوق والمبادئ الرقمية الذى اقترحت المفوضية التوقيع عليه بالاشتراك مع البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى، بحسب البيان.

من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد جمعت شبكة الإنترنت البشرية معًا، بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ. واليوم، ولأول مرة، تضع البلدان ذات التفكير المماثل من جميع أنحاء العالم رؤية مشتركة لمستقبل الإنترنت، للتأكد من أن القيم التى نتمسك بها دون اتصال بالإنترنت محمية أيضًا على الإنترنت، لجعل الإنترنت آمنًا كمكان ومساحة موثوقة للجميع، ولضمان أن الإنترنت يخدم حريتنا الفردية، ولأن مستقبل الإنترنت هو أيضًا مستقبل الديمقراطية للبشرية".

وتم إطلاق الإعلان من أجل مستقبل الإنترنت اليوم فى حدث مختلط فى واشنطن العاصمة، نظمه مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض. فيما شاركت مارجريت فيستاجر، نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فى شئون أوروبا الملائمة للعصر الرقمى وتييرى بريتون، مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى، خلال الحدث عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد الشركاء، حسبما جاء فى ختام الإعلان، أن الإنترنت يجب أن يعزز المبادئ الديمقراطية الأساسية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان على النحو المبين فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ومن منطلق اشتراكهم فى الاعتقاد بأن الإنترنت يجب أن يعمل كشبكة واحدة لا مركزية من الشبكات، حيث يتم استخدام التقنيات الرقمية بطريقة جديرة بالثقة، وتجنب التمييز غير العادل بين الأفراد والسماح بالتنافس على المنصات عبر الإنترنت، والمنافسة العادلة بين الشركات.