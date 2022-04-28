عاجل- جون كيرى: حرارة الأرض تتجه لزيادة 2 و2.7 درجة مئوية

جدة - نرمين السيد - وأكد كيرى فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الالتزام بتعهدات مؤتمر المناخ فى جلاسكو سيساهم فى تخفيف هذه الزيادة، محذرًا أن العالم ليس على هذا المسار بعد.
وأضاف أن هذه الزيادة أعلى من تحذيرات العلماء، مشيرا إلى أن الاحتباس الحرارى يجب ألا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأوضح أنه إذا تم تنفيذ الالتزامات التى تم التعهد بها فى مؤتمر المناخ فى جلاسكو خلال السنوات التسع المقبلة، سترتفع درجة حرارة الأرض 1.8 بحلول عام 2050 وفق وكالة الطاقة الدولية.
وأكد كيرى أن تركيزه الرئيسى فى الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ فى نوفمبر المقبل، سينصب على إقناع البلدان بالوفاء بتعهداتها فى جلاسكو ومواصلة زيادة طموحاتها.
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