جو بايدن: لن نسمح لـ بوتين بالسيطرة على أوكرانيا

جو بايدن: لن نسمح لـ بوتين بالسيطرة على أوكرانياقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يجب دعم أوكرانيا في هذه المرحلة المفصلية، موضحا أن الحرب مكلفة لكن يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية: سنواصل دعم أوكرانيا بالسلاح والذخيرة وسنقدم دعما عسكريا لأوكرانيا ونعمل على توحيد العالم للضغط على روسيا من أجل وقف حربها.

وتابع جو بايدن: نحن لا نهاجم روسيا بل ندعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، ونجدد دعمنا لأوكرانيا في هذه المرحلة، مستطردا: سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيدا بالإعلام الأمريكي الذي يغطي الحرب في أوكرانيا رغم المخاطر.

وقال الرئيس الأمريكي: بفضل دعمنا العسكري لأوكرانيا توقف التقدم العسكري الروسي في كييف، وسنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يجب على العالم محاسبة روسيا، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اختار شن هذه الحرب الوحشية والعالم سيحاسبه على ذلك.

وطالب جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، الكونجرس الأمريكى تمويلا لدعم أوكرانيا، متابعا: أرسلنا للقوات الأوكرانية 10 أسلحة مضادة للدروع مقابل كل دبابة روسية.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الحرب على أوكرانيا تسببت بخسارة 10% من صادرات الحبوب عالميا، متابعا: قدمت للكونجرس طلبا بتمويل إضافي للموازنة لدعم أوكرانيا، ووقعت طلبا إلى الكونجرس لتخصيص مبالغ جديدة لدعم في أوكرانيا.

ولفت جو بايدن، إلى أن كلفة دعم أوكرانيا كبيرة لكن لا يمكننا الوقوف على الحياد، موضحا أن الحرب مكلفة لكن يجب مواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لأوكرانيا ويمكن استخدامها في المعارك، متابعا: وفرنا معلومات استخباراتية وأسلحة مضادة للدروع للقوات الأوكرانية، ولافتا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا وتقنيا لمواجهة روسيا.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أصول وممتلكات الأثرياء الروس ستستخدم لتعويض أوكرانيا، موضحا أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح ضد من وقف ضدها في الحرب على أوكرانيا ولن نسمح لها بابتزاز العالم.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية : لن نسمح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، متابعا: سنصادر كل ما تملكه الطبقة الثرية المحيطة بفلاديمير بونيم.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن دعم أوكرانيا مكلف لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن "تبقى على الحياد"، موضحا أن الممتلكات الروسية التي سيتم الاستحواذ عليها ستوجه إلى معالجة أضرار الحرب في أوكرانيا.

وتابع جو بايدن: أرسلت إلى الكونجرس الأمريكي مقترحا لتعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على مصادرة ممتلكات الأثرياء الروس.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع دول حليفة لمساعدة الأوروبيين الذين تهددهم روسيا وتبتزهم بالطاقة.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بترهيب أوروبا عبر خفض إمدادات الطاقة.

وتابع جو بايدن، أن التهديد باستخدام السلاح النووي غير مسؤول، مستطردا: نعمل مع حلفائنا من أجل تحويل الغاز الطبيعي إلى بولندا وبلغاريا.

(وكالات)

