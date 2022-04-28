نقدم إليكم طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل أحدث إصدار بالطريقة الرسمية الهواتف الذكية والكمبيوتر

تعد لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية التي جذبت العديد من الشباب وجميع الفئات العمرية التي تتعلق بالألعاب الترفيهية المميزة ولكن لعبة ببجي ليست كباقي الألعاب الأخرى بل هي لعبة المتعة والاستمتاع، بل إنها من الألعاب التي تضيف لك أجواء التشويق والمغامرة بداخلها وتجعلك أكثر تعلق بها يوما بعد يوم، وفي هذا المقال وبعد بحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحميل لعبة ببجي سنقدم لكم طريقة التحميل بخطوات بسيطة وسهلة كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات وتنفيذها.

طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل أحدث إصدار

اولا: عليك الدخول على جوجل بلاي أو اب استور واكتب في مربع البحث بالمتجر لعبة ببجي.

ثانيا: ستظهر أمامك صفحة بها عدد من الخيارات قم باختيار أحدث إصدار سيظهر لك في القائمة.

ثالثا: قم بالضغط على أيقونة طلب التحميل وانتظر عدد من الدقائق حتي تنتهي عملية التحميل.

رابعا: بعد ذلك سيتم تثبيت لعبة ببجي بشكل تلقائي على هاتفك.

خامسا: يمكنك الان الاستمتاع باللعب عليها ولكن عند فتح اللعبة لأول مرة سيطلب منك إدخال إيميلك الخاص بك.

طريقة تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر

تعد لعبة ببجي من الألعاب الإلكترونية السهلة في التحميل وخاصة بعد التحديثات الأخيرة التي أجراها الشركة المصممة للعبة، وكثيرا ما يمل البعض من اللعب لعبة ببجي على الهاتف لذلك سنقدم لكم طريقة تحميل لعبة ببجي على الكمبيوتر لتستمتع برؤية أوضح للعبة، كل ما عليك فعله هو متابعة النقاط الخاصة بالتحميل بدقة وهي كالتالي: