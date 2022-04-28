خطوات الحصول على سلفة في دقائق منحة عيد الفطر تمويل للمواطن السعودي

تعتبر منصة سلفة السعودية هي واحدة من أفضل المنصات الإلكترونية التي تقدم التمويل الشخصي وسلفة والتسهيلات التمويلية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان المواطن طلب سلفتك قبل قدوم عيد الفطر المبارك، ونظراً لإحتياج المواطنين الشديد للتمويل منحة العيد كما يتم الموافقة الفورية طالما كان المتقدم مستوفي المعايير والشروط المطلوبة لذلك، ويتم التحويل خلال دقائق قليلة جداً وبطريقة فورية وسوف نعرض لكم اهم مزايا سلفة، وخطوات التقديم علي تمويل سلفة والشروط المطلوبة، حيث يساعد التمويل في سداد الديون، إصلاح المنزل، شراء احتياجات الآسر الخاصة، أيضاً إصلاح السيارة الشخصية وغيرها، كما أن تمويل سلفة لا يشترط تحويل راتب، او الحصول علي أي فوائد من المواطن.

مزايا سلفة منحة عيد الفطر للمواطن

منصة سلفة تقدم العديد من مزايا التمويل الشخصي للمواطن السعودي المقيم في المملكة العربية السعودية حيث لا يحتاج المستفيد الي تحويل راتبه ولا يشترط ايضاً وجود كفيل، كما يتم اقتطاع الأقساط بطريقة مباشرة من الراتب ويتوافر ركن سرعة وفورية الصرف، بالإضافة إلى إمكانية الجدولة في كل شهر لدى الحساب الشخصي للمواطن ويتم تقديم التمويل وفق لشروط ومعايير واحكام الشريعة الإسلامية، ويتم بهامش ربحي بسيط جداً، كما يتم تحديد مدة السداد التي تتناسب مع الدخل الشهري والميزانية الخاصة.

الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل منصة سلفة الفوري

يجب توافر بعض الشروط المحدودة التي وضعتها منصة سلفة في المملكة العربية السعودية لحصول المواطن السعودي على تمويل سلفة الطارئ منحة عيد الفطر وتلك الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم لدى المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

أن يكون راتب المتقدم الشهري 5000 الأف ريال سعودي علي الأقل.

الا تقل مدة خدمة المتقدمة في الوظائف الحكومية عن 3 شهور قبل طلب التمويل من سلفة.

اما العاملين في القطاع الخاص لابد من قضاء مدة 6 شهور في العمل قبل طلب السلفة.

خطوات سلفة فورية منحة عيد الفطر

يمكن للمواطن السعودي حصوله على سلفة فورية وطارئة ودعم وتمويل شخصي للمواطن السعودي من منصة سلفة من خلال اتباع المتقدم لبعض الخطوات وتتلخص في الخطوات الآتية: