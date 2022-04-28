نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خلال عيد الفطر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلنت تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للمستحقين، والرواتب نظام ساند، قبل موعد عيد الفطر المبارك، حيث أن نقوم بتوضيح المواعيد المقدمة من خلال المؤسسه لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين خلال عيد الفطر المبارك، ومن الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية بالمملكة تعلن على تويتر لجميع العملاء المستفيدين على أن سوف يتم تقديم كافة الخدمات طوال فترة إجازة عيد الفطر، وأضاف إلى ذلك إجازه نهاية الأسبوع ابتداء من يوم 9 صباحاً حتى الساعة 3 صباحاً .

موعد صرف المعاشات التقاعدية ورواتب ساند:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية والرواتب للمستفيدين، على أن يكون الصرف اليوم، بدلا من الموعد المحدد الذي يتم صرفه أيام عيد الفطر المبارك، أضاف إلى ذلك أن المؤسسة توضح عن استمرار عمل قنوات خدمة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين التابعة لها من خلال إجازة عيد الفطر.

مواعيد عمل التأمينات الاجتماعية خلال عيد الفطر المبارك:

في الفترة الأخيرة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات علي أن يتم صرف المعاشات التقاعدية ورواتب ساند ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رمضان الجاري، الموافق بالتاريخ الميلادي 26 أبريل الجاري 2022م حيث أن يكون الصرف مستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 30 رمضان 1443 ويوافق 1 مايو القادم 2022م حيث أن يكون يوم الجمعة يوافق عطلة رسمية، ولذلك تم التأكد على أن يكون مواعيد الصرف ابتداء من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 3 مساءً.

وأضاف إلى ذلك أن سوف تكون الخدمات المقدمة للمواطنين متاحة ابتداء من الساعة 1 مساء حتي الساعة 5 مساءً، ولذلك تم الايضاح على أن يتوقف الصرف أول وتاني أيام العيد، وسوف يتم إعادة العمل ابتداء من 3 شوال، الموافق 4 مايو القادم 2022م ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءا، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساءا حتي الساعة 5 مساءً.

نظام ساند للعاطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن نظام ساند من أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين، ومنشآت القطاع الخاص بسبب الظروف الطارئة داخل المملكة، وأضاف إلى ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكلفت في الفترة الأخيرة من خلال نظام ساند، بدفع جزء من رواتب العاملين داخل المملكة العربية السعودية في منشآت القطاع الخاص.