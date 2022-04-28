هل يصرف راتب الضمان قبل العيد من الأسئلة التي أصبحت شائعة بين مستفيدي الضمان المطور، المراحل المقبولة الخمسة والذين قاموا بتحديث البيانات من مستفيدي الضمان القديم، ويتم توجيه الأسئلة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يومي عبر الأرقام المختصرة المتاحة لها ويتم متابعة أخبار تويتر الخاصة بالوزارة للتعرف على البيانات.

“هل يصرف راتب الضمان قبل العيد” الاستعلام عن نزول المطور sbis.hrsd.gov.sa بالرقم السري

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة أخبار الإيداع والصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقامت بتطوير منظومة الدعم في الشهور الماضية، منذ نوفمبر 2021، وقد قامت مئات الآلاف من الاسر السعودية من صرف الرواتب المقررة لهم حسب شروط الاستحقاق وحسب حالة الأهلية، فرد مستقل أو موظف أو رب اسرة، وكذلك فئة المطلقات الأرامل والعاطلين وغيرها، وفق النظام المتبع في الضمان.

منظومة الدفع في الضمان المطور ورواتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قامت الوزارة في السنوات الماضية بصرف رواتب الضمان في اليوم العاشر من الشهر الميلادي بينما تم تغيير منظومة الصرف في الضمان المطور ليتم في الأول من الشهر الهجري، بينما يتم التنسيق لتوحيد مواعيد الصرف لمستفيدي الضمان القدامى والمقبولين حديثا، وخاصة بعدما أقرت وزارة الموارد البرية والتنمية الاجتماعية مد أجل تسجيلات الضمان المطور ليستمر أربعة شهور أخرى، ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريا ويتم بعدها مباشرة إيداع رواتبهم، بينما يتم إيداع راتب الضمان للمقبولين من قبل في الأول من الشهر الهجري.

موعد صرف راتب الضمان المطور وهل يصرف راتب الضمان قبل العيد

تم تحديد موعد صرف راتب الضمان في الأول من الشهر الهجري، والذي يوافق اليوم الأول من شوال 1443، أول أيام عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة في منظومة الصرف بتقديم موعد الصرف أو تأخيره قليلا إذا صادف يوم الصرف يوم من أيام العطلة، لذلك يتوقع أن يتم تقديم موعد الصرف لراتب الضمان يوم أو يومين أو تأخيره بعد عيد الفطر، كما يمكن تنزيل الراتب وصرفه من خلال أجهزة الصراف الآلي في أيام عطلة البنوك لعيد الفطر، والتي بدأت أغلبها في 26 رمضان 1443.

موعد الإيداع بالتاريخ الميلادي الإيداع بالتاريخ الهجري 2 مايو 2022 1 شوال 1443.

الاستعلام عن نزول راتب الضمان المطور بالحساب الضماني