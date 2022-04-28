رابط التسجيل في ابشر الإلكتروني للوظائف المتاحة في السعودية 1443

رابط التسجيل في ابشر الإلكترونية للوظائف المتاحة في السعودية تعد هذه المنصة من من أهم المنصات التي تقدم الكثير من الخدمات للتعرف على الوظائف المتاحة عبر ابشر وكيفية التقديم للحصول على الوظيفة من خلال ابشر تعرف على طريقة التقديم والشروط المطلوبة للحصول على الوظيفة المناسبة هذا ما سوف نوضحه لكم من خلال رابط التسجيل في ابشر للتوظيف الإلكتروني.

شروط التسجيل في ابشر للتوظيف

حددت المنصة عدد من الشروط يجب توافرها لكي يتم التسجيل في منصة ابشر بطريقة صحيحة وتتمثل بالنقاط الأتية:

يجب أن يتصف المتقدم بحسن الخلق والسير والسلوك.

يلزم ألا يكون قد سبق للمتقدم تعيينه في وظائف أو خدمات خاضعة للنظام العسكري أو الخدمة العسكرية.

ألا يكون قد تم فصل المتقدم من عمل سابق لأسباب تتعلق بسير أخلاقه.

يجب أن يكون حاصل على المؤهلات المطلوبة للوظيفه التي يرغب في التقديم عليها.

يشترط على المتقدم ألا يكون قد سبق ووقعت عليه أحكام جنائية أو جرائم مخلة بالشرف الأمانة.

ألا يكون المتقدم يعمل بأي وظيفة تابعة للقطاع الحكومي.

أن يكون لائق طبيا وجسديا وخالي من أي أمراض أو أعاقة.

يجب اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بوزارة الداخلية في المملكة السعودية.

رابط التسجيل للدخول في ابشر للتوظيف

لقد حددت منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية طريقة التسجيل والتقديم بها من أجل الحصول على الوظيفة لذلك يلزم اتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى موقع منصة ابشر الإلكترونية. يجب الذهاب إلى الصفحة الرئيسية قم باختيار تسجيل مستخدم جديد. ادخل كافة البيانات التي يتطلبها منك الموقع . اطلع على الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على موافق. اكتب رمز التحقيق الذي سوف يتم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل. يجب التحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها بالضغط على موافق. قم في إدخال رمز مميز الإقامة. قم بالضغط على الموافق ثم انتقل إلى صفحه إنشاء الحساب.

خدمات منصة ابشر للتوظيف

ما اكثر الخدمات المقدمة من منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف فمنها: