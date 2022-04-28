أمريكا تقدم مساعدات إنسانية للقرن الإفريقى بأكثر من 200 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى حول الجفاف فى القرن الأفريقى، فى جنيف.
وأفادت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، بأنه من المقرر استخدام هذا التمويل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الجفاف المدمّر وتلبية احتياجات اللاجئين أو النازحين داخليا وأولئك المتضررين من النزاع فى المنطقة.
وأضافت أنه بهذا التمويل، تكون الولايات المتحدة قد قدّمت أكثر من 361 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للمنطقة منذ بداية السنة المالية 2022.
وذكر البيان أن هذه المساعدات الإنسانية التى يقدمها الشعب الأمريكى من شأنها "تمكين شركائنا الإنسانيين الدوليين من تلبية الاحتياجات الإنسانية فى المنطقة، بما فى ذلك توفير المساعدات الغذائية والتغذوية والخدمات الصحية والمساعدة فى الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحى وسبل النظافة ودعم سبل العيش بشكل عام".
وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن بالغ قلقها حيال تفاقم الأزمة الإنسانية فى القرن الأفريقى، موضحة أنه لذلك، يعتبر الوصول الفورى والكامل والآمن بدون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فى المجال الإنسانى أمرا ضرورى جداً لتقديم المساعدة إلى المتضررين من الجفاف والصراع المستمر، فى الوقت المناسب ووفق الحاجة، لكى نتمكن من إنقاذ الأرواح.
كما رحبت بمساهمات المانحين الآخرين فى الاستجابة لهذه الأزمة وحثت الأطراف الأخرى على تقديم الدعم السخى للاحتياجات الإنسانية العاجلة التى نشأت وتفاقمت بسبب هذا الجفاف التاريخى.
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