حقوق الإنسان باليمن: ضرورة وقف استهداف الحوثيين للمدن والالتزام بالهدنة

جدة - نرمين السيد - جددت اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تأكيدها على ضرورة وقف استهداف الأحياء المدنية والأعيان والالتزام الكامل بالهدنة القائمة؛ تمهيدًا لوقف الحرب وإحلال السلام باليمن.





وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة، إشراق المقطرى، وفقا لقناة "اليمن" الفضائية، "إن اللجنة، بجميع أعضاءها، لا تزال تتابع عن كثب سريان الهدنة القائمة بين طرفى الحرب منذ مطلع أبريل الجارى برعاية المبعوث الأممى لليمن"، موجهة دعوة بضرورة فتح الطرقات الرئيسية ومنافذ المدن اليمنية، مثل منافذ وطرق مدينة تعز وغيرها من المدن؛ للتخفيف من معاناة المواطنين المستمرة طوال سنوات الحرب الماضية.

وأضافت أنه وبالرغم من الهدنة المعلنة؛ فقد وثق فريق اللجنة الميدانى خلال شهر أبريل الجارى 265 حالة انتهاك مختلفة، منها 53 حادثة قتل، سقط فيها 77 ضحية بين قتيل وجريح، منهم 18 طفلًا، و5 نساء و18 ضحية بالألغام والعبوات الناسفة، منهم طفلين فى محافظات (الحديدة، حجة، مأرب، الضالع، تعز).

وتابعت: إن اللجنة أجرت، فى الفترة ذاتها، تحقيقًا فى اعتقال واختفاء 78 شخصًا فى عدد من محافظات (أمانة العاصمة، ذمار، صعدة، حجة، عدن، تعز مأرب، لحج، البيضاء، حضرموت)، بالإضافة للتحقيق فى مقتل 9 أشخاص خارج نطاق القانون بـ(أمانة العاصمة، إب، الحديدة، البيضاء).

وأشارت إلى أن انتهاكات التجنيد فى حق الطفولة بلغت 10 حالات بين أطفال من محافظات (أمانة العاصمة، المحويت، ذمار، حجة)، ووثقت 50 حادثة انتهاك وتدمير ونهب للأعيان العامة والخاصة مثل المنشآت التعليمية والصحية.