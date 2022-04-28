روسيا: لدينا أدلة على استعداد أوكرانيا وأمريكا لاستفزازنا إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى إفادة صحفية، اليوم الخميس، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن موسكو لديها أدلة على استعدادات نظام كييف والولايات المتحدة والغرب بشكل جماعى لاستفزاز إلكترونى كبير ضد روسيا.
وأضافت: "نظام كييف والولايات المتحدة والغرب، بما فى ذلك مؤسسات الناتو والاتحاد الأوروبى، بدأوا بشكل جماعى الاستعدادات لاستفزاز إلكترونى كبير، لقد حصلنا على الأدلة".
وتابعت الدبلوماسية قائلة: "هذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها دولة عضو فى الأمم المتحدة بشكل علنى عدوانًا إلكترونيًا وتعلن الحرب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على دول أخرى".
وكان ميخائيل فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكرانى الذى يشغل كذلك منصب وزير التحول الرقمى لأوكرانيا قد أعلن أمس،فى تصريح صحفى، حشد "أول جيش إلكترونى فى العالم" ضد شركات روسية وبيلاروسية.
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