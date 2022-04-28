تمويل شخصي بدون كفيل حتى 20.000 بالتقسيط وبدون رسوم مقدم من شركة اليسر بموافقة فورية وفترات سداد ميسرة. فقد تأسست شركة اليسر للإجارة عام 1990 حتى أصبحت الخيار الأول في عالم تمويل الأعمال بسبب دورها الريادي في خيارات التمويل عبر ابتكارها لبرامج التمويل المتنوعة التي توافق احتياجات الأفراد والشركات. توفر الشركة الكثير من الحلول التمويلية المبتكرة لضمان تمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الصغر حتى تحقق أهدافها المالية .

تمويل شخصي بدون كفيل شركة اليسر

تتيح شركة اليسر التمويل المصغر والذي يتيح للعملاء الحصول على تمويل شخصي فوري عن طريق اليسر بأقساط مُيسرة بالمزايا الآتية:

تمويل حتى 20 ألف ريال.

لا يُشترط وجود كفيل.

بدون كفيل للسعودين حتى 10 ألاف ريال.

بدون أجور وكالة وبدون رسوم إدارية.

فترات سداد مرنة تصل حتى ثلاث سنوات.

شروط تمويل اليسر المصغر

يكون عمر العملاء من 22- 60 عام للعسكري حسب سن التقاعد.

يبدأ الراتب من 5000 ريال فأعلى.

لا تقل مدة خدمة العميل عن ثلاثة أشهر.

تطبق الشروط والأحكام.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

الهوية الوطنية سارية الصلاحية للسعودي ووثيقة الإقامة سارية الصلاحية للمقيم.

تعريف براتب العميل.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة شهور.

أنواع تمويلات شركة اليسر

تقدم شركة اليسر مجموعة من التمويلات على النحو الآتي:

تمويلات الأفراد وتشمل الآتي: التمويل المصغر ، وتمويل التورق حتى 300 ألف ريال على 5 سنوات سداد، وتمويل الإجارة حتى 300 ألف ريال لتمويل السيارات على 5 سنوات سداد. وتمويل المرابحة 300 ألف ريال على 60 شهر سداد، وتمويل السلع الاستهلاكية 60 ألف ريال على عامين سداد، وتمويل المتقاعدين .

تمويل الشركات والمؤسسات وتشمل الآتي: تمويل إجارة الشركات عمر النشاط 3 سنوات ومدته 5 سنوات، وتمويل المرابحة شركات وكلا التموليين للشركات العاملة في القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والصناعية والخدمية والاتصالات والتقنية والترفيه والفنون وتأجير السيارات والإعاشة والإطعام والنقل والتخزين.

عنوان شركة اليسر

ص.ب: 11476

هاتف: 4794444

العنوان الوطني: شركة اليسر للإجارة والتمويل/ 6847 جبل الذبياني -الضباط / وحدة رقم 3 / الرياض 12627 – 4808 / المملكة العربية السعودية

الموقع الإلكتروني: https://alyusr.com.sa

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي بدون كفيل حتى 20.000 بالتقسيط وبدون رسوم المقدم من شركة اليسر للتمويل وقدمنا أبرز المعلومات عن الشركة ومزايا التمويل.