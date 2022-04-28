نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إيصال الكهرباء للمزارع في السعودية ورسوم تركيب عداد جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو شروط إيصال الكهرباء للمزارع في السعودية لأن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها وتنفيذها للاستمتاع بالكهرباء في المزارع التي لا توجد فيها إضاءة، واليكم عبر سطورنا التالية شروط إيصال الكهرباء للمزارع في السعودية و كيفية التقديم على عداد الكهرباء.

شروط إيصال الكهرباء للمزارع في السعودية

من أهم شروط إيصال الكهرباء للمزارع في السعودية، ما يلي:-

إحضار كتاب موافقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

توفير سجلات زراعية مهمة للموظف في النشاط الزراعي.

وجود مخطط جغرافي لموقع المزرعة يوضح حدود القطعة والشوارع المحيطة بها.

طلبات الخدمة الكهربائية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين التقدم للحصول على توصيلات كهربائية بمجرد إنشاء المنشأة، ويتم ذلك في ظل ظروف معينة خاصة بموقع المبنى.

1- الطلبات الحكومية

تحديد الأحمال المطلوبة.

تجهيز مكان تركيب العداد.

الالتزام بأداء العزل الحراري.

نسخة من رخصة البناء.

أو رسالة للجهات التي لا تعنيهم.

تنفيذ التأريض.

2- الطلبات الصناعية

نسخة من طلب رخصة البناء.

نسخة من طلب الترخيص المبدئي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

قدم مخططات واضحة للأحمال المطلوبة بالضبط.

إحضار شهادة كفاءة الطاقة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة للمصانع المشمولة بأنشطة المركز.

3- طلبات المساجد ومرافقها

نسخة من رخصة البناء

الالتزام بأداء العزل الحراري.

كتاب موافقة من وزارة الشئون الإسلامية والمنح والاستئنافات والإرشادات لدفع فواتير الاستهلاك للمساجد وربطها بالوزارة.

تجهيز الموقع لتركيب العداد وفق الدليل الفني وسياسة الشركة.

تنفيذ التأريض.

شروط تركيب عداد كهرباء جديد

يجب أن يكون المكان الذي سيتم تركيب العداد فيه في مكان آمن وأن يضمن سلامة الأشخاص.

إحضار شهادة التنسيق المسحوبة من الشركة بعد الحصول على رخصة البناء.

كما يتضمن موقع العدادات وعدد الأحمال على المبنى، وكذلك عدد الوحدات ذات المقطع العرضي العريض وأحجام وأحجام جميع الكابلات.

في حالة عدم وجود مثل هذه الشهادة، يجب تقديم نسخة من رخصة البناء بدلاً من ذلك.

تنفيذ أعمال العزل الحراري وفق أنظمة الشركة السعودية للكهرباء.

تجهيز حامل العداد طبقاً لمتطلبات الشركة وكذلك تجهيز أبعاد الكابلات.

رسوم تركيب عداد الكهرباء الجديد

يتم دفع بعض الضرائب من خلال الحساب البنكي للفرد، حيث يتم عادةً استلام رسالة برقم الحساب ومبلغ الرسوم التي يجب دفعها، متبوعة برسالة أخرى تشير إلى نجاح الدفع، وتكون خطوات السداد كالتالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

اختر “التعريفة والاستلام” من الخدمة.

ثم انقر فوق خدمة “حسابي” من قائمة الخدمات.

ثم اضغط على الجهد المتاح.

اختر نوع النشاط “سكني” أو “تجاري” أو “عداد خدمة”.

ثم يتم تسجيل بيانات الوحدة.

ثم اضغط على “حساب من الاستلام”.

أخيرًا تظهر جميع التكاليف المتعلقة بقيمة التوصيل الكهربائي.

خطوات تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد

بعد التعرف على الشروط في السعودية لتزويد المزارع بالكهرباء وجدنا بعض الخطوات والتعليمات التي يجب اتباعها للتقديم على عداد والتي يمكن أن نوضحها على النحو التالي:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

التحول إلى خدمات المشتركين.

ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم وكلمة المرور.

ثم حدد خدمة “توفير الخدمة الكهربائية”.

بعض التفاصيل مطلوبة لإكمال الطلب.

ثم اقرأ قواعد الشركة جيداً.

أخيرًا ، انقر فوق “إرسال الطلب”.

أين يتم التقديم على كهرباء المزارع؟.

تقديم طلب توريد الكهرباء للمزارع المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى قدرة العمال على العمل في الورديات الليلية، فإن عدادات الكهرباء مطلوبة للمزارع في المملكة العربية السعودية لتوفير إضاءة جيدة وعالية السطوع لتلك المزارع.