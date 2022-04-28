موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443 بالسعودية لمواظفين قطاع الحكومي وخاص

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عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443، ينتظر المواطنين السعوديون موعد إجازة عيد الفطر المبارك مع قرب انتهاء شهر رمضان المعظم. وبعد انقضاء شهر كامل من الصيام والعبادة وكذلك العمل في بعض القطاعات الخاصة والحكومية خلال الشهر الكريم تأتي إجازة العيد للراحة والاحتفال لكافة المواطنين في المملكة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1443

يوم الخميس سوف يوافق السابع والعشرون من شهر رمضان المبارك، وهو يوافق الاحتفال بليلة القدر، ويكون يوم الجمعة إجازة رسمية. وهو الموافق الثامن والعشرون من شهر رمضان، ومن المحتمل أن يكون المتمم شهر رمضان المبارك يوم السبت أو الأحد على حسب. موعد ثبوت ميلاد شهر شوال.

ويختلف بدء موعد الإجازة الرسمية من هيئة لأخرى في المملكة، حيث أن بعض الهيئات وشركات العمل الخاص سوف تعمل يومي الخميس والسبت وتبدأ الإجازة من يوم الأحد.

حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية أن العمل بالوزارة سوف يستمر حتى يوم السبت يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المعظم وسوف تكون مدة إجازة عيد الفطر هي أربعة أيام فقط.

في حين أن الإجازة عامة تكون من يوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من شهر ابريل حتى الثامن من شهر مايو لتكون إجازة عيد الفطر عشرة أيام كاملة.

أما بالنسبة لشركات العمل الخاص فيختلف بداية الإجازة والعودة لدوام العمل على حسب نشاط كل شركة، حيث أنه من الرسمي أن تكون الإجازة لكافة المواطنين هي ثلاثة أيام العيد فقط، زلكن أي زيادة قبل اليوم الأول من العيد أو بعد ثالث أيام العيد تختلف على حسب طلب العمل.

موعد إجازة عيد الفطر 1443 لطلاب المدارس والجامعات في المملكة

قد بدأت إجازة الطلاب في المدارس والجامعات المختلفة في المملكة من يوم الرابع والعشرون من رمضان وهو ما وافق يوم الاثنين الماضي الخامس والعشرون من شهر أبريل.

وسوف يعود الطلاب للمدارس والانتظام في الدراسة للاستعداد لتكملة المناهج الدراسية وبدء الامتحانات يوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو، والجدير بالذكر أن الدراسة في أيام شهر رمضان المبارك تكون يسيرة بعض الشيء للتخفيف عن كاهل الطلاب أثناء الصيام وأيام الحر نظرا لطبيعة مناخ المملكة الجبلي.