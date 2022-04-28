نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الدوام بعد العيد في المملكة العربية السعودية Eid في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد بداية الدوام بعد العيد في المملكة العربية السعودية، حيث يريد الكثير من الأشخاص معرفة متى انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك في المملكة والعودة إلى الدوام، وهذا من باب الاطمئنان، وسنتعرف معكم في هذا المقال آخر الأخبار المتعلقة بعيد الفطر المبارك، وموعد انتهاء الاجازة وعودة الدوام مرة أخرى في القطاع العام والخاص والحكومي وهذا من ما يتعلق بإجازة رمضان 1443 للموظفين، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

إجازة رمضان 1443 للموظفين

ويتسائل الكثير من الأشخاص عن مدة إجازة رمضان الخاصة بدخول عيد الفطر المبارك للموظفين، في جميع القطاعات، ويتم تحديد المواعيد الخاصة بالإجازات وموعد عودتها بشكل عام من قبل جهة معينة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية السعودية.

وقد تعرفنا معكم أعزائنا المتابعين على كيفية التأكد من نزول المكرمة الملكية في حسابكم، فتابعوا معنا.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفترة الماضية المواعيد الخاصة ببدء اجازة عيد الفطر المبارك للعام 1443، وقد بدأت بالقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي، حيث:

مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 19, 2022

تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443، والموافق ميلاديا يوم 30 ابريل عام 2022.

تستمر الاجازة لمدة 4 أيام، حيث تنتهي بيوم الخميس 7 مايو 2022.

أي أن عودة الدوام بالنسبة للموظفين في القطاعين الخاص والغير ربحي سيكون من يوم الخميس بإذن الله.

ويلتزم صاحب العمل بالعمل بتلك القرارات، وهذا حسب اللوائح، وفي حالة الزام الموظف بالعمل فإنه يحصل على اجر اضافي وهذا حسب ما جاء في قانون العمل السعودي.

مع العلم أن اجازة عيد الفطر المبارك هي اجازة مدفوعة الأجر.

وقد تابعنا معكم كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بكل سهولة ويسر، حيث يتوقع أن تنزل للمتقدمين، فتابعوا معنا.

بداية الدوام بعد العيد

وأما بالنسبة لموعد بداية الدوام بعد عيد الفطر المبارك، فإنه من المقرر أن يكون آخر يوم باجازة عيد الفطر بالمملكة يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2022، حيث سيعود الدوام مرة أخرى بشكل طبيعي تماما في يوم الخميس 7 مايو 2022 وهذا بالنسبة للقطاع الخاص والغير ربحي.

الدوام الحكومي بعد العيد

أما بالنسبة للدوام الحكومي فإنه من المقرر أن يبدأ من يوم الأحد الأسبوع بعد أسبوع العيد، وهو الموافق ميلاديا 10 مايو 2022.

ويمكنك الاطلاع على لائحة الاجازات بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بكل سهولة عبر الرابط hrsd.gov.sa.