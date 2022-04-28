قرض شخصي مع الإعفاء من سداد المبلغ للمحتاجين والغارمين ومحدودي الدخل

مع عدم قدرة الكثير من المواطنين علي مواكبة الغلاء بسبب تفشي الأمراض وعجز الكثيرين من الناس علي تسديد ديونهم او قضاء حوائجهم فالكثير منهم يلجأ الي طلب قرض لقضاء ما عليهم من الديون الملكي فسوف نوضح صيغة تقديم طلب الي الديون الملكي لطلب قرض. ففيما يلي نقدم لكم معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي والتي تشبه الي حد كبير قروض البنوك ولكن تختلف في بنود أخري، وذلك لكون البن يعطيك مبلغ محدد حسب حاجتك فقط، فإليكم طريقة كتابة صيغة معروض الديوان وإرساله الي الديوان الملكي.

كتابة صيغة لطلب مساعدة شخصية من الديوان الملكي بدون بند السداد

بسم الله الرحمن الرحيم..

تحية طيبة وبعد..

إلى خادم الحرمين حفظه الله ورعاه ..

نتشرف برفع طلبنا إليكم للحصول على مساعدة مالية ، حيث أنى ملتزم بتسديد قرض ، وليس لدى شيء أملكه لتسديد هذا القرض ، مع الأخذ في الاعتبار أنني أعانى من إعاقة متوسطة تمنعني عن العمل ، وأنا معي ولدى الصغير في السن ، وليس لديه القدرة على العمل ، وأرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على طلبي بسعة صدر ، وأرجو منكم المساعدة جعله الله في ميزان حسناتكم ، ورزقكم ما تتمنون.

يلزم توافر في الخطاب: اسم مقدم الطلب

التوقيع.

البيانات الشخصية.

رقم الجوال.

التاريخ.

إرفاق صورة بطاقة الأحوال.

يتم إرسال الخطاب من خلال البريد السريع أو بوابة الديوان الملكي.

كيفية كتابة معروض الديون الملكي 1443

نقوم بإلقاء التحية وتقديم السلام الي سمو الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين . ثم نقدم طلب بالحصول علي مساعدة مالية . ثم في المنتصف نقوم بتوضيح المشكلة وأسبابها . ثم في الأخر نقوم بتقديم الشكر مع ذكر اسم المرسل .

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تسديد الديون

مع تقديم معروض تسديد الديون يتطلب ارفاق بعض من الأوراق وهي :

صورة الهوية الشخصية . صورة الأوراق التي تثبت الحالة الصحية . ويقوم صاحب الطلب بتقديم كافة المستندات مع المعروض .

الحالات المستحقة الي تسديد الديون أو المساعدة من الديوان 1443

توجد عدة حالات تستحق المساعدة وقد تختلف من مواطن الي اخر وتتمثل في الأتي :