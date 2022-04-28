نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اطبع تامين سيارتي من تكافل الراجحي ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هذه من الخدمات الهامة التي تقدمها شركة تكافل الراجحي لجميع العملاء في الكثير من مناطق المملكة العربية السعودية، تقدم الشركة مجموعة واسعة من خدمات التأمين سواء للأفراد أو المؤسسات أو الممتلكات العامة الأخرى، وإليكم عبر السطور التالية سوف نعرض لكم الإجابة عن سؤال كيف اطبع تامين سيارتي من تكافل الراجحي ؟

تكافل الراجحي للتأمين

شركة الراجحي للتأمين التعاوني والمشار إليها باسم تكافل الراجحي، هي شركة مساهمة سعودية تأسست في 1 يوليو 2008 برأس مال 200 مليون ريال سعودي وشركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) شركة تعمل في مجال التأمين وتقدم كافة خدمات التأمين بالمملكة.

علاوة على ذلك يتمثل نشاط الشركة في تقديم جميع أنواع خدمات التأمين بما في ذلك التأمين على المركبات والممتلكات والتأمين ضد المسؤولية والشحن البحري والجوي والتأمين الطبي والتأمين على الحياة.

تأمين تكافل الراجحي للمركبات

تلتزم تكافل الراجحي بتقديم العديد من خطط التأمين المتميزة للمركبات التي توفر التغطية اللازمة للمركبة في حالة تعرضها لحادث أو التزامات مالية مختلفة على المؤمن له لدفع تعويضات للآخرين عن الأضرار التي لحقت به بسبب حادث مروري.

كما يقدم تكافل الراجحي ثلاثة أنواع من التأمين على المركبات: (تأمين المركبات – وافي سمارت – تأمين المسؤولية تجاه الغير (الطرف الثالث)، التأمين الشامل على السيارات).

تأمين تغطية المسؤولية تجاه الغير (طرف ثالث)

توفر خطط التأمين على المركبات من طرف ثالث التغطية اللازمة ضد الحوادث من خلال دفع مبلغ التأمين للطرف المتضرر من حادث تسببت فيه السيارة المؤمن عليها.

وضع أعلى حد لتغطية الالتزامات تجاه الغير في المملكة العربية السعودية والبالغ 10 مليون ريال.

التأمين متاح لجميع أنواع المركبات في المملكة.

التأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية.

تأمين المركبات – وافي سمارت

تأمين السيارات الذكية من وافي هو تأمين تقدمه شركة تكافل الراجحي من خلال توفير تأمين مجاني لمرة واحدة لمركبة المشترك، والأطراف الثالثة وفقًا لمبلغ متفق عليه يتراوح من 5،000 ريال سعودي إلى 25،000 ريال سعودي في الوثيقة، يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للسيارة المسجلة.

مزايا تأمين المركبات – وافي سمارت

يتم تغطية ضرر واحد فقط للسيارة بحد أقصى 25000 ريال.

في حالة وقوع حادث بعد 20 يومًا من تاريخ إصدار الوثيقة، لا يزال مبلغ التأمين غير مدفوع.

تكاليف طوارئ تصل إلى 250 ريال.

بدون خصم حتى 60٪ من المطالبات.

يتم خصم الولاء حتى 5٪ قبل نهاية الوثيقة المسجلة.

خصم 10٪ على السيارة العادية لكل سيارة مسجلة.

لا يتم احتساب خسائر الإهلاك على قطع الغيار لمدة 5 سنوات.

التأمين الشامل للمركبات

الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.

يلبي احتياجات العميل.

تسوية المطالبات الخاصة بك في أقرب وقت ممكن.

استخراج شهادة تأمين تكافل الراجحي للمركبات

ادخل الي موقع تكافل الراجحي.

ثم اختر ما إذا كان المؤمن عليه فردًا أم شركة.

حدد نوع التغطية التي يريدها المشتركون (لطرف ثالث، ذكي، شامل).

ثم اكتب هويتك الوطنية أو رقم إقامتك.

تحديد شهر انتهاء الهوية بالهجري وسنة انتهاء الهوية بالهجري.

اكتب الهاتف الخليوي والبريد الإلكتروني.

انقر فوق “التالي” لمتابعة عملية الاشتراك وإكمال عملية الدفع.

كيف اطبع تامين سيارتي من تكافل الراجحي

للإجابة على سؤال كيف اطبع تامين سيارتي من تكافل الراجحي، قم بتتبع الخطوات التالية:-