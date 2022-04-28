20,000 ريال تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل وبلا رسوم بالتقسيط 36 شهر

أحصل في الفترة الحالية على تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل حتى مبلغ تمويل 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط معلنة من شركة اليسر للإجارة والتمويل حيث قدمت الشركة عروض تمويلية مميزة جعلت هناك ثقة متبادلة بين العملاء كذلك رغب الكثير منهم في الحصول على التمويل الشخصي من الشركة لما يوفره من مزايا تمويلية عديدة حيث يتم توفير التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 36 شهر كما يتم التقديم على قرض الشركة عبر الإنترنت للحصول على تمويل بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية وبلا رسوم بفترة سداد مرنة لكافة العملاء السعوديين وغير السعوديين لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط التي تطلبها شركة اليسر للحصول على التمويل الشخصي الأصغر

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين الحصول على تمويل شخصي فوري بأقساط شهرية ميسرة لمدة 36 شهر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية إضافية على المبلغ التمويلي المسموح بيه داخل شركة اليسر للتمويل في المملكة حيث يتم تقديم التمويل بدون كفيل حتى عشرون ألف ريال للعميل السعودي الجنسية ماعدا المقيم مسموح له التمويل حتى عشرة آلاف ريال بدون كفيل غارم لذلك لابد من الإطلاع على كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

في البداية لابد من توفير فترة خدمة عمل قد تبدأ من ثلاثة أشهر لجميع العملاء العاملين في القطاعات المختلفة سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص بالمملكة.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من عمر 22 عام حتى 60 عام ولكن العسكريين ربما يصل التقديم حتى سن التقاعد بموافقة شركة اليسر للتمويل.

كذلك يجب توفير دخل لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة.

مزايا التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل