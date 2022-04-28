القوات الأمريكية فى سول تكشف عن تدريبات عسكرية تحت الأرض

جدة - نرمين السيد - كشفت القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية عن تدريباتها الأخيرة التى أجريت فى منشأة تحت الأرض، فى استعراض لجهودها المكثفة لضمان الاستعداد الدفاعى بعد عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة فى كوريا الشمالية.





وقالت فرقة المشاة الثانية فى القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه أجرى الجنود بفرقة "المستعدون أولا" تدريبات فى منشأة تحت الأرض. وكشفت فرقة الأمريكية عن سلسلة من الصور تظهر جنودا يرتدون أقنعة واقية من الغاز وسترات واقية، خلال برنامج تدريبى متخصص، فيما لم تحدد موعد وموقع التدريب. ويشير مصطلح "المستعدون أولا" إلى الجنود المنتمين إلى فريق اللواء القتالى الأول بالفرقة المدرعة الأولى.

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