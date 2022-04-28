مفتى السعودية يدعو للتعاون بشأن التعداد السكانى لتحقيق التنمية الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - دعا مفتى عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، سكان المملكة من مواطنين ومقيمين؛ للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بشأن التعداد السكانى الخامس لعام 2022، مؤكدا أن تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.





وذكر المفتى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن البيانات الإحصائية الدقيقة تمكن المسؤولين والمخططين وراسمى السياسات من وضع استراتيجية شاملة؛ تساير النهضة العمرانية، وتفى بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة، كما تسهم فى وضع خطط التنمية وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات. وأضاف أن الهيئة العامة للإحصاء أكدت التزامها التام بأعلى مستويات الخصوصية والسرية والحماية لبيانات المشمولين فى التعداد أو أية معلومات شخصية خاصة بهواياتهم أو أسمائهم التعريفية، أو الإفصاح عنها لأية جهة، وذلك عن طريق اتباع إجراءات لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها. ودعا جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لدعم هذه الجهود والمبادرات للإدلاء بالبيانات المطلوبة وتسهيل مهمة الباحثين الميدانيين التابعين لهيئة الإحصاء، مشددًا على ضرورة التزام الدقة والمصداقية فى المعلومات التى يتم الإدلاء بها.

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