رئيس الوزراء الباكستانى يعرب عن سعادته بأول زيارة خارجية له إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال شريف، فى رسالة فيديو قبل مغادرته متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إنه يتطلع إلى لقائه قيادة المملكة العربية السعودية؛ لمراجعة التعاون الثنائى متعدد الأوجه والارتقاء بالعلاقات الخاصة إلى آفاق جديدة.
وأضاف أن زيارته للمملكة تعكس الأهمية الكبيرة التى توليها باكستان لعلاقتها الخاصة مع المملكة العربية السعودية.
وأعرب شريف عن امتنانه لولى عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان على دعوته الكريمة للزيارة، مشيرا إلى أن باكستان والسعودية مرتبطان بعلاقات أخوية عميقة الجذور تقوم على أساس الثقة والدعم المتبادل.
وتابع: إن الشعب الباكستانى يثمن العلاقات مع المملكة، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية لدعمها المستمر لباكستان فى الأوقات الصعبة.
واختتم تصريحاته بالقول إن باكستان تقف دائمًا إلى جانب المملكة العربية السعودية فى مناسبات مختلفة.
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