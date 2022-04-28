صندوق النقد يتوقع ارتفاع الإيرادات الليبية إلى حوالى 39 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة 218 الليبية عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن البنك إشارته إلى إمكانية أن تحقق الخزانة العامة الليبية إيرادات تقدر بـ 39 مليار دولار، وهى الأعلى بين دول المنطقة بارتفاع تبلغ نسبته 74%.
تأتى تقديرات صندوق النقد الدولى تزامنًا مع أزمة وقف الصادرات من بعض موانئ منطقة الهلال النفطى التى دخلها محتجون بعد أن أوقفوا عمليات الشحن تعبيرًا عن رفضهم سياسة الإنفاق التى ينتهجها عبدالحميد الدبيبة.
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