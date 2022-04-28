البحرين والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثقافى

جدة - نرمين السيد - وأشادت الشيخة مى بنت محمد آل خليفة خلال استقبالها، اليوم الخميس، ستيفن بوندى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى مملكة البحرين ـ بالحضور الأمريكى الذى يثرى على الدوام الحراك الثقافى فى المملكة؛ وساهم خلال السنوات الماضية فى تحقيق العديد من المنجزات الحضارية المشتركة والمشاريع ما بين هيئة الثقافة والعديد من المؤسسات الثقافية الأمريكية.



وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، رحبت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بالسفير الأمريكى، معربة عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح فى مهمامه الجديدة.



من جانبه، توجه السفير الأمريكى بالشكر لـ هيئة البحرين للثقافة والآثار على العمل المستمر من أجل تقوية العلاقات ما بين البلدين الصديقين، معربا عن استعداده للعمل والتعاون مع الهيئة؛ بما يسهم فى تعزيز العمل الثقافى المشترك وبناء جسور التواصل ما بين الشعبين الأمريكى والبحرينى.