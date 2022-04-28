التحالف يعلن عن مبادرة إنسانية سعودية لإطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أنه سيتم الإفراج عن 163 من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضى السعودية بمبادرة إنسانية من المملكة.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى قوله إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضى المملكة، كمبادرة إنسانية".

وأضاف أن ذلك يأتى امتدادا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعما لكافة الجهود والمساعى لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

وذكر أن هذه الخطوة تأتى كذلك لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجاما مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولى الإنسانى المتمثل فى نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018 باتفاقية ستوكهولم".

وأوضح العميد المالكى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ 163 بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، مشيرًا إلى أن "ملف إنهاء تبادل الأسرى والشهداء محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التى تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية".