الخارجية الكويتية تبحث مع إيران التطورات على الساحة الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال اتصال هاتفى مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط بين البلدين.





وقالت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وأطر تنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات وبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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