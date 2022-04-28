جدة - نرمين السيد - أكدت "أو إم فى" النمساوى للنفط والغاز والبتروكيماويات، اليوم الخميس، أن الشركة ليس لديها أى خطط لفتح حسابات بنكية فى سويسرا لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسى لشركة "جازبروم" الروسية.





ونفت الشركة النمساوية، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، ما وصفته بالمزاعم التى نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حول فتح الشركة حسابات بنكية فى سويسرا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسى، مشددة على أنها تبحث حاليًا عن حلول ليس من شأنها انتهاك العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على الحكومة الروسية. وفى أوائل مارس الماضى، أعلنت "أو إم فى" أنها ستعلق الاستثمارات المستقبلية فى موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. وفى الوقت نفسه، حذر رئيس الشركة متعددة الجنسيات ألفريد ستيرن إن "النمسا لا يمكنها التخلص التدريجى من الغاز الروسى تمامًا لأن ذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة على البلاد".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة نمساوية شهيرة تنفى فتح حسابات بنكية فى سويسرا لدفع ثمن الغاز الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.