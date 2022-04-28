بصمت وسرعة.. كلوب يجدد عقده مع ليفربول براتب أفضل

أكدت مصادر بريطانية أن المدرب الألماني يورغن كلوب، مدد عقده مع ليفربول حتى صيف 2026، مما أثار فرحة عارمة بين جماهير "الريدز" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت التقارير إلى أن كلوب مدد عقده عامين إضافيين، من 2024 إلى 2026، مع زيادة في الراتب لم يكشف عنها.

ويتقاضى كلوب 16 مليون جنيه أسترليني سنويا، أو ما يقارب 330 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو أعلى راتب أسبوعي في ليفربول.

ويأتي توقيع كلوب في وقت مهم بالموسم، حيث ينافس ليفربول على 3 جبهات، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كلوب قد جدد عقده حتى 2024، بزيادة أكثر من 50 بالمئة في الراتب، في 2019، بعد أشهر من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.