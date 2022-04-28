ريلمي تعلن عن مواصفات هاتف Realme Q5i

أعلنت شركة ريلمي عن مواصفات هاتف Realme Q5i، ضمن الإصدارات التي تم الكشف عنها مع بداية الربع الثاني من عام 2022، يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن هاتف ريلمي من فئة الفلاج شيب (جي تي نيو 2)، لتوفر الشركة العديد من الخيارات أمام عملائها لاقتناء الهاتف المناسب، والمحافظة على مكانتها على الساحة العالمية في ظل المنافسة الكبيرة بين كبريات الشركات، في تقدم أحدث التقنيات رغم الظروف التي مرت بها دول العالم والتداعيات الاقتصادية والتأثير على القدرات التصنعية لبعض المكونات على رأسها أزمة المعالجات التي تم الحديث عنها في الفترة السابقة.

مواصفات هاتف Realme Q5i

تم إطلاق هاتف ريلمي Q5i في الشوق الصينية بالفعل خلال شهر أبريل الجاري، وكانت من أبرز المواصفات التقنية التي ستتوفر في الهاتف والتي تم الحديث عنها في الإصدار الموجه للسوق الصينية على النحو الأتي:

تم إدخال تعديلات على الطول والحجم خاصة في الإصدار Realme 5 pro.

نوع المعالج في الإصدار (Realme Q5i) هو Dimensity 810 5G ثماني النواة من إنتاج شركة ميديا تك.

المعالج الرسومي من النوع ARM-Cortex-A76 للإصدار ثماني النواة، ومن النوع Cortex-A55 مع المعالج سداسي النواة.

الهاتف يدعم تقنيات الجيل الخامس.

ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا.

ذاكرة الهاتف الداخلية بسعة 128 جيجا بيت.

دقة الكاميرا السيلفي 8 ميجا بيكسل.

الكاميرات الخلفية تحتوى على واحدة رئيسة بدقة 13 ميجا بسكل ومستشعر العمق 2 ميجا بيكسل.

دقة الوضوح في الصور 1080 بيكسل.

شدة السطوع تعامل 600 شمعة.

معدل التنشيط 90 هيرتز.

سمك هاتف ريلمي كيو 5 8.1 مل متر

سعر البطارية هي 5000 ملي أمبير.

يأتي مع الهاتف شاحن سريع بقدرة 33 واط من خلال وصلة الشحن طراز USB-C .

يحتوى الهاتف على سماعات ستريو مما يعطي تجربة صوتية رائعة وبدقة عالية.

الهاتف سوف يعتمد على الوجهة الأحدث Realme UI 3.0

نظام التشغيل هو اندوريد 12

مستشعر البصمة في زر تشغيل الهاتف.

سعر هاتف ريلمي كيو 5

تم الإعلان عن سعر هاتف ريلمي الجديد (Realme Q5i) في الأسواق الصينية كما يلي: