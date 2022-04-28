ايداع سريع 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل أجل كل اقساط لبعد العيد ومن غير راتب

يستطيع العميل الملتحق بطلب الإيداع في المملكة العربية السعودية أن يحصل عليه أثناء فترة 24 ساعة، وذلك عن طريق شركة تيسير عقب الانتهاء من كتابة البيانات المطلوبة منك للحصول على التمويل، وقالت شركة تيسير أنه يمكن للعميل أن يسدد رسوم أقساط التمويل عقب عيد الفطر المبارك، وأن التمويل الشخصي يتميز بالعديد من المميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على التمويل بسهولة، ونتابع معكم الجميع التفاصيل الكاملة حول ايداعات فورية عبر شركة تيسير.

ايداع سريع 100 ألف ريال سعودي من شركة تيسير

تعليمات شركة تيسير لكي يحصل العميل على إيداع بدون اللجوء إلى شخص ضامن وهي أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

وأن يكون أقل عمر للمتقدم 21 سنة.

أن يكون دخل المتقدم يصل إلى 5000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم قد حصل على وظيفة من مدة تصل إلى 6 أشهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

لحصول العميل على التمويل الشخصي لابد من أن يحضر المستندات المطلوبة وتقديمها لشركة التيسير مثل مستند عنوان الإقامة الدائمة.

مستند حساب بنكي أثناء فترة 3 أشهر.

مستند مدون به فترة الحمل والولادة عن طريق التاريخ الهجري والميلادي.

التأمين الاجتماعي.

الدخل الشهري.

أن تكون الهوية الوطنية حديثة.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

هناك الكثير من المميزات لطلب التمويل الشخصي من شركة التيسير مثل أن يكون مراعي لتعليمات الدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي لايريد تبديل الدخل الشهري.

مدة دفع رسوم الأقساط من 12 شهر إلى 60 شهر.

تصرح شركة تيسير أن هناك تمويل بثمن يبلغ حوالي 100000 ريال سعودي.

ويمكن للعميل أن يدفع ثمن التمويل في خدمة فوري أثناء فترة 24 ساعة.

ويسمح للعميل أن يطلب الحصول المبكر على التمويل أثناء فترة بدء التمويل.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل

أعلنت شركة تيسير أنه يمكن للعميل أن يطلب التمويل الشخصي عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتمويل الشخصي.

وتدوين كل البيانات المطلوبة على الموقع للتسجيل.

ثم الانتظار لفترة وصول الموافقة والإيداع بسعر التمويل أثناء فترة 24 ساعة.