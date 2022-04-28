نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق ونتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي الحالي لكافة الأقسام المختلفة PDF ويتم معرفة . نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجانب موقع نتائجنا . كما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي تم اعتمادها . وفيما يخص كيفية استخراج نتائج القبول الموازي عبر أي موقع من المواقع المشار أليها يتم ذلك بشكل إلكتروني في أحدي المواقع . كما أنه يتاح علي المواقع معدلات القبول الموازي 2022 في العراق لكافة الأقسام المختلفة . وفيما يخص الخطوات الخاصة بمعرفة . نتائج القبول الموازي سنعرضها داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” خلال السطور القادمة بكافة تفاصيلها .

استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق الخاصة بالعام الدراسي 2022

نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني صرحت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية بأن الاستعلام عن كافة النتائج . يجب أن يكون عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة بجانب المواقع الأخري المعتمدة مثل موقع نتائجنا . كما يتاح عبر خطوات استخراج القبول الموازي بالمواقع كافة النتائج لكافة محافظات العراق المختلفة . كذلك فيما يخص عدد الطلاب المقبولين في نتائج القبول الموازي وصل عددهم إلي 22 ألف طالب وطالبة . ذلك العدد الذي تم قبوله من أصل عدد 33 ألف طالب وطالبة بعد أن تم مراجعة وانتهاء . بحث كافة الطلبات التي تم تقديمها كما التصريح عن معدلات القبول الموازي 2022 في العراق . تم توضيحها علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بجانب مصاريف نتائج القبول الموازي المقررة من الوزارة . وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض خطوات استخراج القبول الموازي .

استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق وخطواتها عبر موقع الوزارة

وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي يتم استخراجها عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الخطوات التالية :-

يتم استخراج نتائج القبول الموازي بتسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . كما بعد تسجيل الدخول يجب اختيار أيقونة استعلام نتائج القبول الموازي . كذلك من الضروري لمعرفة نتائج القبول الموازي يجب تسجيل الاسم والرقم الامتحاني . بعد ذلك يتم الضغط علي قائمة نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني . تلك كانت خطوات معرفة نتائج القبول الموازي لكافة الأقسام عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “بمقال موقع ثقفني” .

مصاريف القبول في الجامعات داخل العراق

معدلات القبول الموازي 2022 في العراق التي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم العراقية هي ما تحدد . الكلية التي يتم فيها قبول الطالب أو الطالبة حيث أن المصاريف التي يتم تحديدها . الخاصة بكلية الطب تختلف تماماً عن مصاريف كلية الهندسة أو كلية التكنولوجيا الصحية . كما أن نتائج القبول الموازي بالرقم الامتحاني بعد التعرف عليها يمكن أن يتم معرفة ماهي الكلية . التي يتم القبول بها وبالتالي تحديد مصاريف القبول في أحدي الكليات المعلنة من وزارة التربية والتعليم العراقية . وفيما يخص تلك المصاريف لكافة الكليات المختلفة سوف نوافيكم بأذن الله بمقال جديد عبر “موقع ثقفني” . لكي ما يتم التعرف علي المصاريف بشكل كامل والتقديم علي الكلية المرغوبة . من الكليات المعلنة من وزارة التربية والتعليم العراقية .

استخراج نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ورابطها الرسمي المرفق داخل مقال اليوم من . “موقع ثقفني” لكي ما يتم التعرف علي معدلات نتائج القبول الموازي كما يمكن التعرف علي نتائج القبول الموازي عبر موقع نتائجنا . الموقع المعتمد لوزارة التربية والتعليم العراقية .