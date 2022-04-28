نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر يبحث الالاف من المواطنين عن موعد نزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لكل من استوفت طلباتهم وفقا للشروط المعلنة، والهدف من راتب الضمان الاجتماعي هو توفير حياة كريمة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل في ظل حالة غلاء الاسعار التي تشهدها المملكة.

موعد نزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد نزول رواتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443بشكل رسمي، وسط توقعات بأن تقوم وزارة الموارد البشرية بإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال الأيام القادمة وقبل حلول أولى أيام عيد الفطر، حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد من ملابس ومأكولات وحلوى، وقد أعلنت الوزارة خلال الأيام الماضية عبر الصفحة الرسمية لها على “تويتر” عن أن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 مستمر حتى شهر أكتوبر القادم عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت.

الاستعلام عن موعد صرف راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويمكنك الاستعلام عن موعد صرف راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال موقع التنمية الاجتماعية الكترونيا بطريقة سهلة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور 1443

ولضمان عدم انقطاع أو ايقاف صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 لابد من تحديث البيانات الخاصة بك كل فترة إذا طرأ عليها أي مستحدث جديد:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة، والموضح اعلاه.

قم بعمل تسجيل دخول، من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

قم بالدخول إلى الملف الشخصي الخاص بك.

اضغط على كلمة “تحديث البيانات”.

قم بتحديث البيانات التي تريدها ثم اضغط على كلمة “ارسال”.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

وبالنسبة لقيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 فيتم تحديده وفقا لعدد أفراد الأسرة:

يكون راتب الأسرة للفرد الواحد: 1000ريال سعودي .

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 2 أشخاص : 2570 ريال سعودية .

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 3 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي 3140ريال سعودي .

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 4 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي المطور 3710 ريال سعودي.

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 5 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 4280 ريال سعودي .

يكون راتب الضمان الاجتماعي للاسرة التي تتكون من 6 أشخاص فإن راتب الضمان المطور يكون 4840 ريال سعودي.

راتب الأسرة التي تتكون من 7 أفراد فإن راتب الضمان الاجتماعي المطور يكون 5420 ريال سعودي .

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 8 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 6000 ريال سعودي .

يكون راتب العائلة التي تتكون من 9 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 6560 ريال سعودي.

يكون راتب الأسرة التي تتكون من 10 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 7120ريال سعودي .

يكون راتب العائلة التي يبلغ عددها 11 شخصا فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 7680ريال سعودي .

يكون راتب العائلة التي يبلغ عددها من 12 شخصًا فإن راتب الضمان الاجتماعي يبلغ 8260 ريال سعودي .

يكون راتب العائلة التي تتكون من 13 شخصا فإن الراتب يكون 8820 ريال سعودي .

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور 1443