كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية من منصة أبشر

يبحث العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام على تأشيرة الخروج والعودة بواسطة رقم الإقامة أو رقم الهوية، حيث أن جميع المواطنين في المملكة لهم الحق في الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية بشكل قانوني لمدة محددة، لكي لا يتم فرض أي عقوبات، وتوفر خدمة أبشر الإلكترونية خدمة الاستعلام على تأشيرة الخروج والعودة، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر

يوجد عدد من الخطوات يجب اتباعها للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة من منصة أبشر وهي كالتالي:

يجب أن يقوم المتقدم في البداية بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار أبشر أفراد.

يقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك يضغط على تسجيل.

يقوم المتقدم بالدخول إلى القائمة الرئيسية ويختار استعلامات إلكترونية ومنها خيار الجوازات.

ثم بعد ذلك يختار خدمة الاستعلام عن تأشيرة.

يقوم المتقدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة والتأكد مم صحتها، وبذلك يكون قد تم التسجيل.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية

يستطيع المتقدم الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية من خلال منصة أبشر بعد اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على المتقدم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها.

ثم يدخل إلى الخدمات الإلكترونية، ويختار بعد ذلك الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية.

يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة، ويتأكد من صحتها، ثم يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية.

يضغط المتقدم على أيقونة عرض، سيتم ظهور جميع البيانات والمعلومات عن التأشيرة الخاصة بالمتقدم.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بدون أبشر

يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج ج والعودة بدون الدخول إلى منصة أبشر، باستخدام مقيم عن طريق اتباع الخطوات التالية: