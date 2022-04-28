هتقضي على الشعر الخشن 180 درجة بأقوي كريم بانثينول كيراتين طبيعي في البيت والنتيجة رهيبة من أول مرة

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عمر شويل - جدة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، يوجد الكثير من الفوائد لكريم بانثينول للبشرة والشعر حيث يعمل على ترطيب البشرة وأيضاً ترطيب القدمين والتي تكون جافة كثيراً، كما أنه يعمل على التخلص من الخطوط التي توجد في البشرة نتيجة تقدم العمر، ويوجد لديه الكثير من الفوائد للشعر وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة لاستخدام كريم بانثينول لتنعيم الشعر.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

يوجد شامبو بانثينول للشعر ويستخدم في علاج مشاكل كثيرة التي تصيب الشعر مثل الجفاف والقشرة وتساقط الشعر وغيرها من المشاكل. ويتم استخدام شامبو بانثينول على الشعر بشكل منتظم حتى يعطي الشعر شكل صحي أكثر، ويتم استخدام شامبو بانثينول على الشعر. بعد القيام بغسل الشعر بالماء ويتم ذلك من خلال تدليك الشعر وفروة الرأس بكمية بسيطة من الشامبو وبعد ذلك نتركه. هلي الشعر لمدة لا تقل عن ٥ دقائق وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر.

وبعد ذلك نقوم بتجفيف الشعر جيداً وندهنه باستخدام القليل من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ويجب اخذ الحذر من استخدام شامبو بانثينول لأنه من الممكن أن يسبب حكة للجلد لأصحاب البشرة الحساسة ولذلك يجب عند استخدام شامبو بانثينول لأول مرة عمل اختبار على جزء صغير من الشعر حتى نتعرف على جميع الأثار الجانبية للشامبو.

استخدامات كريم بانثينول للشعر

يتم استخدام كريم بانثينول عن طريق وضعة مع الشامبو المناسب للشعر حتى يستفيد منه الشعر خلال عملية الاستحمام. من الممكن مزج كريم بانثينول مع زيوت طبيعية أو بعض الزيوت الهامة التي تحسن من فروة الرأس وأيضاً تساعد في تقوية الشعر بطريقة جيدة. يتم استخدام شامبو بانثينول للعناية الكاملة بالشعر وذلك لأنه من أفضل وأهم الطرق لعلاج الشعر.

كريم بانثينول للشعر مع زيت الزيتون

يوجد الكثير من الفوائد لزيت الزيتون للشعر وذلك لأنه يعطي الشعر لمعان كبير ويغذي الشعر أيضاً، وسوف نتعرف على وصفة كريم بانثينول وزيت الزيتون للشعر في الخطوات التالية: