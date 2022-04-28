نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التمويل الشخصي الراجحي 2022 الحصول على قروض وسداد المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على عروض التمويل الشخصي الراجحي عبر تطبيق مصرف الراجحي وموقع البنك بسهولة، حيث تمكين العميل من الاستفادة من تسهيلات كثيرة يقدمها المصرف لصالح العميل طالب المنتج التمويلي، وهذه التسهيلات تكون في مدد السداد أو مبالغ أضافيه للتمويل وما إلى ذلك من المرونة التي يعمل على تحقيقها المصرف في مختلف المنتجات التي يقدمها للعميل في كافة الأرجاء ومن خلال فروعه المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، فضلا عن الاتصال الإلكتروني.

عروض التمويل الشخصي الراجحي 2022

للراجحي عدد من المزايا فيما يتعلق بالتقديم على عروض الراجحي القروض الشخصية يتمثل أبرزها في ما يلي:

يعمل المصرف على التمكين الحصول على تمويل وطني يكون بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهر للمواطن و36 للمقيم.

كما تقدم عروض الراجحي تمويل شخصي معدل نسبة سنوي 2.41% كبداية.

يعمل المصرف على تقديم خدمات التمويل بدون تأخير.

يمكن للمتقاعدين الاستفادة من المنتجات التمويلية للراجحي.

كما يمكن أيضا للمقيم الذي لا يحمل الجنسية السعودية الاستفادة من الخدمات.

عروض تمويل الراجحي 2022

تشمل عروض الراجحي قرض شخصي الكثير من الخدمات الميسرة التي يستمتع بها العميل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء في أثناء فترات العرض التي يعلن عنها المصرف بصورة مستمرة والتي تتعلق بالمناسبات التي تحلو له، حيث يعرض المصرف الكثير من هذه العروض في يوم تأسيس المملكة، بالإضافة إلى ما يقدمه أيضا من العروض في مجالات التمويل العقاري والتمويل الوطني المرن.

أنواع القروض للراجحي

تتنوع عروض الراجحي قرض شخصي وتختلف باختلاف ما يكون من أنواع القروض التي يمنحها المصرف للعميل، حيث تتمثل هذه الأنواع:

قرض السيارات.

كذلك القروض العقارية.

بالإضافة إلى القروض الشخصية.

ولكل من تلك الأنواع مزايا خاصة بها ويتمكن العميل من الحصول عليها بمجرد النجاح في فتح حساب بنكي له لدى المصرف وكتابة البيانات في نموذج خاص بنوع القرض الذي يرغب فيه العميل.

رقم بنك الراجحي للقروض الشخصية

للراجحي بالمملكة العربية السعودية عدد من الأرقام الخاصة به والتي تعمل على تمكين العميل من الاتصال المباشر مع البنك، ومن تلك الأرقام 00966920003344 الخاص بخدمة عملاء المصرف من داخل المملكة والذي يمكن الاتصال به في أي وقت من اجل الاستفسار عن منتجات التمويل.

منتج سداد المديونية الراجحي

كذلك وضع موقع مصرف الراجحي مميزات منتج سداد المديونية، ولابد من توافر شروط الأهلية تبعا للتعليمات التي تجدها بصفحة العروض من رابط موقع البنك.