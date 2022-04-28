موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا باريس والمدن الأخرى – وقت صلاة العيد حسب الساعة وأول أيامة

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عمر شويل - جدة نقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا ، فمن خلال هذا المقال سنقوم بتوفير المزيد لكافة المسلمين في فرنسا والمدن الفرنسية ، لذلك نسلط الضوء من خلال هذه الصفحة على رصد موعد توقيت صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 ، موعد صلاة عيد الفطر في باريس, مارسيليا, ليون, ليل وباقي المدن ، موعد صلاة عيد الفطر 2022 فر فرنسا حسب توقيت الساعة لكل مدينة، وقد قمنا بالعمل على تقديم مقالات متتالية عبر ثقفني بخصوص موعد صلاة عيد الفطر 2022 في أمريكا, السعودية, مصر, اليمن, العراق, السودان ، موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تركيا, ألمانيا, سوريا, تونس, موريتانيا, البحرين, الكويت, الإمارات, الأردن، وباقي الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 ، هو ما يبحث عنه الآن كافة المواطنين والمقيمين في جميع المدن الفرنسية ، وبالتحديد الإطلاع على الساعة كم وقت صلاة العيد في فرنسا 2022 ، مثل موعد صلاة العيد في باريس, ليل, مارسيليا, ليون وغيرها من المدن في فرنسا، كما سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فرنسا ، وذلك وفقاً لما ستقرره الجهات المعنية والمختصة في فرنسا، ووفقاً لإعلان استطلاع هلال شوال 2022 في فرنسا.

متى موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في فرنسا

وفقاً للدراسات والبحوث التي جاءت من قبل الجهات المعنية والدينية فقد تقرر أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في فرنسا 2022 هو يوم الإثنين الموافق الثاني 2 من شهر مايو المقبل 2022 الموافق 1 من شهر شوال 1443 وهو موعد عيد الفطر في فرنسا باريس 2022-1443 ، كما سيكون نفس الموعد في بعض من الدول ، وإلى حيث استطلاع هلال شوال في فرنسا سنوافيكم بتحديث فوري لهذه الصفحة.

نستعرض عليكم الآن موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا – الساعة كم وقت صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022 ، وقد يختلف وقت الساعة بخصوص موعد توقيت صلاة العيد في فرنسا ببعض المدن ، وجاء وقت صلاة العيد في فرنسا 2022 كالتالي:

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في فرنسا 2022

من المقرر أن يكون وقت صلاة العيد في باريس فرنسا في تمام الساعة 6:44 بتوقيت العاصمة ، كما أنه سيكون هناك اختلاف بسيط في توقيت الساعة بين المدن داخل فرنسا.

موعد صلاة العيد في فرنسا باريس ستكون في تمام الساعة 6:44 صباحا وبينما موعد صلاة العيد في آنسي سيكون في تمام الساعة 6:26 صباحا ، وقت صلاة العيد في فرنسا مدينة سانت بريوك ستكون في تمام الساعة 6:53 صباحا وفي في انجرس ستكون موعدها في تمام الساعة 6:48 صباحا.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد موعد صلاة عيد الفطر 2022 في فرنسا ببعض المدن ، كما سنوافيكم من خلال تقارير أخرى متتالية بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في الدول العربية 2022 ، وقت صلاة العيد في مختلف المدن والعواصم العربية.