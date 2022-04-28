عاجل- الرئيس الإيطالى يلوح بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح ماتاريلا خلال تصريحات صحفية بحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، أن الحرب أعطت دفعة لعملية الوحدة الأوروبية، مشيرا إلى أن خطة العقوبات تتماشى بشكل كامل مع إيطاليا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الشركات الإيطالية تلتزم بالعقوبات، قال الرئيس الإيطالى، "مع احترام مبادئ سيادة القانون واقتصاد السوق الحر السارى فى إيطاليا، تطبق الشركات بشكل مستقل القواعد المترتبة على العقوبات، كما يحدث فى البلدان التى لديها سوق حر".

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