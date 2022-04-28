عاجل- تصريح جديد من رئيس بيلاروسيا لدعم موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو "إن الشركات البيلاروسية مستعدة لتزويد روسيا بأى معدات خاصة فى ظل انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. كما أكد أن مينسك وموسكو تبنيان تحالفًا يضم دولتين سيادتين وقد ترغب جمهوريات أخرى من الاتحاد السوفيتى السابق بالانضمام إليه فى المستقبل.

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