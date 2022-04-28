بايدن يقترح تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا 

اقترح البيت الأبيض، الخميس، استخدام أصول صودرت من أوليغارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الهجوم الروسي.

وقال البيت الأبيض في بيان إن من شأن مصادرة الأموال الروسية "تحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وبدورها، ذكرت وكالة "رويترز" أن بايدن سيطلب من الكونغرس في وقت لاحق الخميس توفير تمويل جديد لتغطية تكاليف الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى أدوات قانونية جديدة لتشديد العقوبات على الأوليغارشيين الروس.

ويطلق لفظ الأوليغارشيين على رجال الأعمال الروس الذين جنوا ثروات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي ويرتبطون بصلات قوية مع الكرملين.

وذكرت الوكالة أن بايدن يسعى إلى تحويل أموال رجال الأعمال الروس المجمدة لغاية دعم أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس أموالا كبيرة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، علاوة على تشريع مصادرة أموال الأوليغارشيين الروس لتمويل العمليات العسكرية والإنسانية بأوكرانيا.

ويسعى المسؤولون الأميركيون للحصول على المبلغ الكامل الذي يتوقعون أن يحتاجوا إليه بحلول سبتمبر المقبل، في نهاية السنة المالية، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.

وتجاوزت المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ثلاثة مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي.