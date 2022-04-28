تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 السعودية المديرية العامة للجوازات

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 السعودية، أعلنت عنه المديرية العامة للجوزات في المملكة العربية السعودية، وهو من بين المواضيع التي يطرحها الوافدون إلى المملكة، حيث وجّه أحد الأشخاص سؤالا عبر الحساب الرسمي لبوابة أبشر على تويتر، والذي طرح سؤالا بخصوص إمكانية تمديد الزيارات العائلية، وتم توجييه من طرف أبشر إلى المديرية العامة للجوزات من أجل طرح استفساره، وهذه الأخيرة قدمت إجابتها التي كان مضمونها بأنه يمكن للشخص أن يقوم بتمديد الزيارة، وتعتبر مديرية الجوازات من أهم الجهات التي تقدم الخدمات الخاصة بالإقامة في السعودية، وتعنى بكل تفاصيل الخروج والدخول إلى أراضي المملكة، كما يمكن إصدار الجواز من خلالها، وسنعرض لكم في مقالنا هذا تفاصيل تمديد التأشيرة، تابعوا معنا.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 السعودية

كشفت المديرية العامة للجوزات بالمملكة عن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 السعودية، حيث طرح أحد الأشخاص استفسارا بخصوص ذلك من خلال لحساب الرسمي لبوابة أبشر على تويتر، وقامت هذه الأخيرة بتحويله للمديرية العامة للجوازات. والتي أجابت بأن تمديد التأشيرة ممكن قبل انتهاء التأشيرة بمدة ستة أيام، ويمكن تمديدها بعد الانتهاء بثلاثة أيام فقط.

علاوة على ذلك، في حال تأخر الشخص عن القيام بتمديد التأشيرة، سواء قبل انتهائها أو بعد ذلك، يتوجب عليه أن يترك أراضي المملكة ويغادر على الفور، ولا يمكنه أن يذهب قبل أن يقوم بدفع الرسوم اللازمة، وهي الغرامة المترتبة عن التأخير، وتحدد المديرية العامة للجوازات قيمة المبلغ الذي يجب أن يدفعه الشخص، وهذا لكي يتمكن كل المقيمين من الالتزام بالضوابط الضرورية، ويتم تمديد الزيارة العائلية من خلال ما يلي:

أولا: الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: يقوم بالضغط على أيقونة أفراد، ثم يسجل الدخول على المنصة.

ثالثا: يضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم ينقر على خدمة الجوازات.

رابعا: يتوجب عليه أن يقوم يختار تمديد زيارة عائلية من ضمن الخيارات المتاحة.

خامسا: يتعين عليه أن يعبئ كل البيانات المطلوبة، ثم يقوم بالضغط على تقديم الطلب بعد أن يتحقق من صحة بياناته.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تم تحديد الشروط التي بموجبها يمكن تمديد الزيارات العائلية، وهي أن يكون الزائر مقيما في السعودية، وحاملا لجواز سفر ساري الصلاحية، إلى جانب ذلك في حال كانت لديه أي مخالفات يجب أن يقوم بتسديدها، كما أنه ملزم بدفع الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرة، بالإضافة إلى ذلك من الشروط يجب أن يلتزم المقيم بكل اللوائح المفروضة في حال الخروج أو الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 1443 السعودية. كما تطرقنا إلى كيفية تمديدها من خلال منصة أبشر الإلكترونية. وذكرنا لكم أهم الشروط التي تمكن المقيمين من تمديد التأشيرات الخاصة بالزيارة العائلية.