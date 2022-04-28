نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في الضمان المطور وخطوات فتح الحساب وطريقة الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قالت وزارة الموارد البشرية أنه تم تمديد التسجيل في الضمان المطور الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي توفر الخدمات الإلكترونية للمستفيد، ومنها طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية التي تصدر شهرياً للمستفيدين والمستفيدات، لتحديد المستحقين بصرف المعاش الضماني، ومنها يتم اتباع خطوات التسجيل للمستفيدين الجدد والقدامي، والكثير من الخدمات ومتابعة حالة الطلب المقدم إلى المسئولين في وزارة الموارد البشرية من أجل الفحص والتحقق من صحة البيانات والتحول لمرحلة الصرف.

موعد انتهاء التسجيل في الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فترة تمديد التسجيل في الضمان المطور والتي تم تمديدها، سوف تنتهي في 5 ربيع ثاني 1444، والتاريخ هذا يوافق 30 أكتوبر 2022، وهو ما منح الكثير من المستفيدين والمستفيدات أو المتقدمين الجدد المزيد من الوقت لاستكمال بيانات الطلبات، لدخول مرحلة الفحص وتحديد إن كان المتقدم مؤهل لصرف معاش الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد المطور، وما جاء فيه من شروط للأهلية والاستحقاق .

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نعيد ونذكر المتابعين والمتبعات، بما تم وضعه من شروط للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي والإعانات في حال تم إقرار ذلك، حيث تشمل شروط التسجيل في الضمان عبر منصة الدعم والحماية ما يلي:

المستفيدين من معاش الضمان هم المواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم في المملكة ويكون مستحق.

يستفيد من المعاش الفئات الغير سعودية المستثناة.

ألا يكون للمستفيد أصول ذات قيمة نقدية عائلة.

أن يقل الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للاستحقاق وهو 1100 ريال للعائل و 550 للفرد التابع بالأسرة.

الالتزام بالإيفاء بالمتطلبات المطلوبة من الوزارة.

غير مقيم في أد دور الإيواء أو الرعاية التي تقوم الدولة السعودية برعايتها.

رابط منصة الدعم والحماية للتسجيل في الضمان

نأتي لخطوة هامة وهي الدخول إلى موقع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ومن خلال رابط منصة الدعم والحماية.

موقع منصة الدعم والحماية

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تسجيل طلب الجديد

تسجيل البيانات الشخصية ورفع المستندات

إرسال الطلب

كما يمكن متابعة حالة الطلب من نفس الموقع، والاستعلام عن نتائج الأهلية للضمان من نفس المنصة فور الإعلان عن صدور النتائج.