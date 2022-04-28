كيف تحصل علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 2022

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كيف تحصل علي منحة ارض مجانية من الديوان الملكي السعودي 2022 وشروط الحصول علي الأرض المجانية المقدمة من الديوان الملكي بعد قرارات ومبادرات المملكة التي تسعي الي توفير السكن الملائم وجودة المعيشة لكافة المواطنين وفق مخطط رؤبة المملكة 2030 والتي تهدف الى تطوير المناطق العشوائية وإزالة الاحياء القديمة الغير صالحة للحياة الادمية للمواطنين واطلاق مبادرات كثيرة لتوفير المساكن لغير القادرين أهمها على الاطلاق منحة الديوان الملكي السعودي للأراضي المجانية وكيفية الحصول على ارض من الديوان الملكي السعودي 1443. شروط منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي أولا يجب التقديم على منح الأراضي المجانية للمواطنين السعوديين فقط.

أيضا يشترط إقامة المواطن بصورة دائمة للحصول على منحة ارض الديوان الملكي.

كذلك يجب ان يكون عمر المتقدم من عمر 18 سنة ولا يتجاوز 25 سنة.

بالنسبة للرجل المطلق او الارمل لا يتشرط السن ويمكن تقديم من تجاوز سن الخامسة والعشرون.

أيضا يجب تقديم ما يثبت عدم مقدرة الشخص على شراء مسكن ملائم.

ثم يجب ان لا يكون المتقدم مستفيد سابق من منحة او له سلطة او وكالة على ارض. طريقة التقديم على منحة ارض مجانية من الديوان الملكي أولا يجب الدول على رابط موقع سكنى الالكتروني.

ثم كتابة بيانات النموذج الخاص بالتقديم على منحة الأرض.

وبعد ذلك كتابة البيانات الشخصية مثل: الاسم ورقم الهوية. تاريخ الميلاد. البريد الالكتروني. رقم الجوال.

أيضا يحب الاطلاع على الشروط والاحكام والموافقة عليها.

وبعد ذلك ستصلك رسالة على الجوال المسجل تحتوي على كود التأكيد.

ثم يتم كتابة الكود فى المكان المخصص له والضغط على خيار حفظ.

ويتشرط ان يكون المواطن مسجل فى منصة سكني. الاستعلام عن منحة الأرض المجانية 2022 الدخول على رابط منصة سكني للأراضي المجانية.

ثم ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

أيضا الموافقة على الشروط والاحكام الخاصة بمنصة سكني.

ثم يظهر لك سؤال بتحديد نوع السكن الحالي.

وبعد ذلك تظهر نتائج تحقق أهلية الحصول على منحة الأرض المجانية.

أيضا يجب النقر على خيار استكمال والاجابة بنعم او بـ لا.

وأخيرا بعد انتهاء خطوات التسجيل تظهر لك رسالة تحتوي على كلمة تهانينا لتأكيد حصولك على دعم منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي. عمر شويل - جدة كيف تحصل علي منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 2022 - ثقفني

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