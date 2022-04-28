نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الأكثر تميزاً…سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات مذهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla هي فئة جديدة كليًا من طراز تويوتا الشهيرة ، وهي الآن أكثر سيارات السيدان شهرة في العالم العربي وتعتبر من أكثر السيارات تقدمًا في فئتها على التوالي ، وأصبحت السيارة العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى، وهي سيارة رائعة ومجهزة بالعديد من الأنظمة عالية التقنية وشاشات تلفزيون LED
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla
تويوتا كورولا هي سيارة سيدان صغيرة تقف كسيارة تويوتا الأكثر مبيعًا في العالم العربي، حيث تتمتع بمستوى عالٍ جدًا من الجودة والأدا ، مما يجعلها واحدة من أكثر سيارات السيدان تنافسية.سوف تكون متاحة للعملاء في مجموعة من الأسعار، مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يوفر الثبات أثناء القيادة ويضمن تسريعًا أسرع وبالتالي زيادة كفاءة استهلاك الوقود.تحتوي كورولا على ماصات صدمات متغيرة على العجلات الأمامية والخلفية للتحكم بشكل أفضل في الاتجاه، وقد أعيد تصميمها لتكون أكثر جاذبية وراحة، مع مجموعة نقل الحركة الجديدة كليًا والتقنيات والمواد المبتكرة، يمكنك الانطلاق بثقة على الطريق.
مميزات تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla
- توفر العديد من قطع الغيار ومراكز الخدمة بسهولة بسبب الانتشار الهائل للسيار
- تتمتع السيارة أيضًا بقيمة إعادة بيع قوية ولا تزال بارزة على الرغم من كونها أحد الطرازات الأقدم في السوق.
- ثبات السيارة جيد، لكن للأسف لا يتوفر إلا مع الجيل الجديد من موديلات SE وما فوق من بين تدابير السلامة الخاصة به
- فهو يحتوي على 3 وسائد هوائية فقط ولكن على الأقل يوجد ABS و EBD.
- التصميم الخارجي للسيارة أكثر من رائع. تتمتع بمظهر وإحساس جميلين لكنها لا تتفوق على إلنترا.
- على الرغم من أن وضع القيادة داخل السيارة ليس مريحًا مثل المركبات الأخرى إلا أنه يمكن تخصيصه حسب رغبتك من خلال ترقية المقاعد ورفعها.
- تستخدم علبة تروس CVT بدلاً من دواستين مثل معظم السيارات، مما يسهل القيادة. تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود
- قطع الغيار والصيانة سهلة نظرًا لوجودها الواسع الانتشار
محرك سيارة تويوتا كورولا 2022
تتمتع السيارة السيدان العملية بخيار من محركين:
- المحرك 1: 1.5 لتر 3 سلندر، 119 حصان، دفع أمامي، ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.
- المحرك الثاني: 2 لتر 4 سلندر، 168 حصان، دفع أمامي، ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.
جدير بالذكر أن متوسط استهلاك وقود سيارة تويوتا كورولا 2022 يقدر بنحو 19.6 كم / لتر.
الشكل الخارجي
يتميز التصميم الخارجي لسيارة تويوتا كورولا 2022 بأنه يوجد تفاصيل نظيفة وأنيقة للغاية، والشبكة الأمامية السفلية ذات الخطوط العريضة ومصابيح LED المدمجة أنيقة وجذابة، وهناك العديد من خطوط الكروم اللامعة على العديد من العناصر الخارجية للسيارة، مما يضفي عليها طابعًا عصريًا. المظهر والجو الفريد.
من الخارج أهم مميزات تويوتا كورولا 2022:
- مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية
- مصابيح ضباب على شكل حرف L.
- عجلات مقاس 15 أو 16 أو 17 إنش
- الأضواء النهارية
أما الأبعاد الخارجية فهي كالآتي:
- الطول 4،630 ملم
- العرض 1.780 مم
- الإرتفاع ١.٤٣٥ ملم
- قاعدة العجلات 2.700 ملم
عيوب Toyota Corolla
- تويوتا كورولا هي سيارة مصممة لتكون سيارة رياضية نبدأ بالتصميم الخارجي، والذي لديه مشكلة خطيرة: إذا نظرت حولك وقارنتهم بالسيارات الأخرى في هذه الفئة ، ستجد Mazda 3 الجديدة ، والتي تتعامل بشكل أفضل بكثير من Corolla من جميع النواحي.
- الديكور الداخلي بسيط للغاية ، لكنه بشكل عام سيارة مريحة للغاية للقيادة
- أداء المحرك هنا أقل أهمية من الكاريزما والراحة ، لذلك توقعنا محركات أكثر قوة هذا هو المكان الذي تمكنا فيه من العثور على Skoda Octavia التي تتمتع بمحرك أكثر قوة!
- هناك أيضًا بعض المشكلات المتعلقة بمعدات السلامة: يمكنك أن ترى أنه لا يوجد عرض للاختيار بين المعدات السلبية أو المعدات النشطة.
- عند القيادة بسرعة عالية ، يمكنك سماع ضوضاء الهواء داخل المقصورة قليلاً لكنها ليست ملحوظة بما يكفي لإزعاجك أو جعلك غير مرتاح. إنه لأمر مثير للإعجاب مدى التنظيم الجيد والتفكير الجيد لسيارة تويوتا كورولا “.
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