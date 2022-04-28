عاجل- النمسا تخصص 6.6 مليار يورو لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الطاقة النمساوية، ليونور جويسلر، إن بلادها لم تتأثر بخلاف مجموعة الطاقة الروسية "غازبروم" مع بولندا وبلغاريا حول دفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل، مؤكدة أن الغاز يتدفق بشكل طبيعى ودون عائق إلى النمسا.
وأوضحت أن روسيا تواصل تزويد النمسا بالغاز الطبيعى، كما تواصل النمسا دفع ثمن الغاز باليورو، ولكنها تستخدم حساب مقاصة خاص استجابة لطلب روسيا، حيث يتم استبدال اليورو بالروبل من قبل موسكو، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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