عاجل - جوتيريش من كييف: أى حرب غير مقبولة فى القرن الـ21

جدة - نرمين السيد - وأضاف بعد وصوله اليوم الخميس إلى بوروديانكا حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب فظاعات خلال دخولهم المنطقة فى مارس الماضي، "أتخيل عائلتى فى أحد هذه المنازل، أرى أحفادى يركضون مذعورين. الحرب عبثية، أى حرب غير مقبولة فى القرن الحادى والعشرين"، بحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
كما حث موسكو على التعاون مع الصليب الأحمر من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين فى بعض المدن والمناطق الأوكرانية، داعيا السلطات الروسية للتعاون مع الجنائية الدولية بشأن وقوع جرائم حرب محتملة على الأراضى الأوكرانية.
وكان جوتيريش قد وصل إلى أوكرانيا قادما من موسكو، وذلك فى أول زيارة لكييف منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.
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