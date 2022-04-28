عاجل- تصريح جديد من روسيا بشأن هدف عمليتها العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، إن "الغرب يسلح أوكرانيا فى إطار حملة لتحقيق أهدافه الخاصة"، مضيفة أنه من شأن استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا إطالة أمد المواجهة وعرقلة جهود التسوية.

وتابعت فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن القوات الأوكرانية قصفت عدد من المواقع الحدودية، مضيفة أنه من الواضح أن القرارات التى تتخذها حكومة كييف ليست مستقلة.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية، أكدت أنه يتم تقديمها إلى سكان المنطقة الشرقية فى أوكرانيا، قائلة "إننا نتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير المساعدات للأوكرانيين".

واختتمت حديثها بأن العملية العسكرية فى أوكرانيا تستهدف القضاء على الطابع النازى.