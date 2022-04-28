رحيل عراب الصفقات الفلكية.. وفاة أشهر وكيل أعمال للاعبين

تعرض عالم كرة القدم لصدمة كبيرة، بوفاة أشهر وكيل أعمال للاعبين، مينو رايولا، عن عمر يناهز 54 عاما.

ويعتبر الإيطالي رايولا، من أكبر وكلاء اللاعبين بالعالم، يعرف بتنفيذ أكبر صفقات اللاعبين حول العالم. وتوفي رايولا الخميس متأثرا بمرض لم يكشف عنه حتى الآن، وفقا لتقارير إيطالية. ومن أبرز عملاء رايولا، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلنغ هالاند.

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