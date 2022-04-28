السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شوال في هذا الموعد

دعت المحكمة العليا في السعودية، الخميس، عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام، الذي يوافق السبت المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت "واس" إنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا السعودية، فإن المحكمة "ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1443هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 30 / 4 / 2022م".

وأضافت: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابعت: "تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".