عاجل- جوتيريش يتفقد ضواحى كييف ضمن جولته فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، يزور جوتيريش اليوم الخميس، ضواحى كييف بوتشا وإيربين وبوروديانكا. وكان جوتيريش، قد أرسل الأسبوع الماضى، رسالتين منفصلتين إلى الرئيس بوتين والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى طلب فيهما منهما استقباله فى كلّ من موسكو وكييف.

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