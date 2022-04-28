عاجل- روسيا تشن هجوما عنيفا على المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى ليونيدشينكو، رئيس القسم القانونى بالبعثة الدائمة الروسية لدى الأمم المتحدة، إن "المحكمة الجنائية الدولية هى تقريبا أداة سياسية وليس لها علاقة بالعدالة"، مضيفا "اثنان من المنظمين المشاركين باجتماع الأربعاء، وهما الولايات المتحدة وبريطانيا، بذلا قصارى جهدهما لحماية جيشيهما من المحكمة الجنائية الدولية".

ولفت إلى أن "التحقيقات فى جرائم الحرب التى ارتكبها جنود هاتين الدولتين فى العراق وأفغانستان لا تحظى بالأولوية من قبل المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفا أن هذا يوضح تماما الدرجة الحقيقية لمدى حيادية وموضوعية المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن نفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين بدأتا فجأة فى دعم المحكمة وضخ ملايين الدولارات فيها.